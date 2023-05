Etats-Unis: DeSantis dépose sa candidature pour la présidentielle 2024

WASHINGTON (Reuters) - Le gouverneur de Floride, le républicain Ron DeSantis, a rendu officielle mercredi sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de 2024, en amont d'un événement chez Twitter organisé avec l'homme d'affaires Elon Musk lors duquel il devrait lancer sa campagne. Ron DeSantis, âgé de 44 ans, a transmis à la commission électorale fédérale le document officialisant sa candidature pour le scrutin de l'an prochain, une candidature attendue de longue date. Il devrait émerger comme le principal rival de Donald Trump dans la course à l'investiture du Parti républicain, avec en ligne de mire un duel avec l'actuel locataire démocrate de la Maison blanche, Joe Biden. Parmi les autres candidats républicains déclarés figurent l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, Nikki Haley, et le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott. (Reportage James Oliphant; version française Jean Terzian)