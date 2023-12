Etats-Unis : Des Yézidis attaquent Lafarge en justice pour soutien à l'Etat islamique

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols NEW YORK (Reuters) - Des Américains appartenant à la communauté yézidie ont lancé jeudi une action en justice contre le groupe cimentier français Lafarge, l'accusant d'avoir conspiré pour apporter un soutien matériel à une campagne de violence menée par le groupe Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie. Représentés par l'avocate Amal Clooney et par l'ancien diplomate américain Lee Wolosky, les plaignants - qui sont tous citoyens américains - et leurs familles ont survécu aux violences infligées à la communauté yézidie par le groupe Etat islamique. L'action en justice, déposée devant le tribunal fédéral de New York, indique que Lafarge "a aidé et encouragé les actes de terrorisme international de l'EI et a conspiré avec l'EI et ses intermédiaires, ils doivent payer une compensation aux survivants." Lafarge a plaidé coupable en octobre 2022 devant un tribunal fédéral américain d'accusations liées à des paiements à des groupes considérés comme terroristes par les Etats-Unis, notamment l'Etat islamique. La société, intégrée depuis les faits au groupe suisse Holcim avec lequel elle a fusionné en 2015, avait alors accepté la confiscation de 687 millions de dollars (699 millions d'euros) et une amende de 90 millions de dollars. Holcim avait ensuite publié un communiqué soulignant qu'aucun des faits concernés par le dossier n'impliquait Holcim "qui n'a jamais opéré en Syrie, ni des activités ou des salariés de Lafarge aux Etats-Unis". "Il est choquant qu'une grande entreprise internationale ait travaillé main dans la main avec l'EI alors que (le groupe) exécutait des civils américains et commettait un génocide contre les Yézidis", a déclaré Amal Clooney dans un communiqué. La militante yézidie Nadia Murad, rescapée du groupe Etat islamique et lauréate du prix Nobel de la Paix en 2018 pour son action visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre, fait partie des plaignants. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)