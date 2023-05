États-Unis : Des hackers chinois ont visé des infrastructures clés-services de renseignement occidentaux

par Zeba Siddiqui et Christopher Bing (Reuters) - Un groupe de hackers chinois soutenu par l'Etat a espionné de nombreuses infrastructures clés américaines, notamment dans les secteurs des télécommunications ou des transports, ont annoncé mercredi des services de renseignement occidentaux et Microsoft. L'île de Guam, territoire américain du Pacifique-Ouest qui n'est pas intégré aux Etats-Unis et où sont situées des bases militaires américaines, a également été la cible d'espionnage, a indiqué Microsoft dans un rapport. Bien que la Chine et les Etats-Unis s'espionnent mutuellement régulièrement, les analystes estiment qu'il s'agit de l'une des campagnes de cyberespionnage les plus importantes menées par Pékin contre des infrastructures clés américaines. L'ambassade de Chine aux Etats-Unis n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le nombre d'organisations visées par l'attaque n'a pas été précisé dans l'immédiat, mais l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) a indiqué qu'elle travaillait avec des partenaires tels que le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni, ainsi qu'avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), afin d'identifier les failles de sécurité. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont prévenu qu'ils pourraient également être visés par les pirates informatiques. (Avec la contribution de Kirsty Needham à Sydney, Lucy Craymer à Wellington, Chavi Mehta et Tiyashi Datta à Bangalore; version française Camille Raynaud)