Etats-Unis: Des élus démocrates enquêtent sur un possible recours de la Russie à Starlink

Etats-Unis: Des élus démocrates enquêtent sur un possible recours de la Russie à Starlink













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Des élus démocrates à la Chambre américaine des représentants enquêtent pour déterminer si SpaceX, société d'Elon Musk, agit suffisamment pour empêcher la Russie d'utiliser son réseau de communication par satellite Starlink dans le cadre de la guerre en Ukraine, ont annoncé jeudi deux parlementaires. Dans une lettre adressée à SpaceX, Jamie Raskin et Robert Garcia jugent alarmantes les affirmations des services de renseignement ukrainiens selon lesquelles l'armée russe utilise des terminaux Starlink dans l'est de l'Ukraine. Ils considèrent qu'un tel déploiement pourrait violer les sanctions des Etats-Unis contre la Russie. "L'usage abusif de terminaux Starlink en dehors des frontières internationalement reconnues de la Russie représente une grave menace pour la sécurité de l'Ukraine, les vies ukrainiennes et la sécurité nationale des Etats-Unis", écrivent les deux élus dans cette lettre adressée à la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell. La Russie dément toute utilisation de Starlink par son armée. A lire aussi... Des représentants de SpaceX n'ont pas répondu à une demande de commentaire au sujet de la lettre, révélée en premier par le Washington Post. Starlink fournit des connexions internet à haut débit et la société a offert des terminaux à l'Ukraine dès le début de l'invasion russe en février 2022, une initiative qui s'est avérée cruciale pour les communications au sein des forces ukrainiennes sur le champ de bataille. Le renseignement ukrainien a déclaré en février que l'armée russe commençait à utiliser de manière "systémique" le réseau Starlink dans les territoires qu'elle contrôle en Ukraine, à l'aide de terminaux acquis auprès de pays arabes. L'Ukraine a demandé à SpaceX d'empêcher la Russie de les utiliser. Starlink assure ne pas être en affaire avec le gouvernement ou l'armée russes. Dans un message sur le réseau X dont il est également propriétaire, Elon Musk a pour sa part déclaré en février que les accusations selon lesquelles sa société vendait des terminaux à la Russie étaient "fausses". Dans leur lettre datée de mercredi, les deux représentants démocrates réclament à SpaceX des réponses d'ici le 20 mars. (Avec Makini Brice et Akash Sriram, rédigé par Susan Heavey, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)