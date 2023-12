Etats-Unis : Des constructeurs automobiles s'opposent à une demande de rappel portant sur 52 millions d'airbags

Etats-Unis : Des constructeurs automobiles s'opposent à une demande de rappel portant sur 52 millions d'airbags













(Reuters) - De grands constructeurs automobiles, dont Stellantis, General Motors, Toyota et Volkswagen, ont exprimé mardi leur opposition à une demande de l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, qui exige le rappel de 52 millions de systèmes d'airbags. Des responsables de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ont indiqué que des systèmes d'airbags produits par les équipementiers automobiles ARC Automotive et Delphi Automotive devraient être rappelés car ils pourraient se rompre et projeter des fragments de métal. Ce rappel serait l'un des plus important jamais effectué aux Etats-Unis. (Reportage David Shepardson; version française Camille Raynaud)