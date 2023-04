Etats-Unis : Décès du présentateur TV Jerry Springer

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Jerry Springer, rendu célèbre aux Etats-Unis par son tapageur talk-show éponyme faisant la part belle aux débats controversés et affrontements aux poings entre ses invités devant un public bruyant, est décédé jeudi à l'âge de 79 ans à son domicile en banlieue de Chicago, a annoncé sa famille. Celui qui fut brièvement le maire de la ville de Cincinnati s'est éteint paisiblement après une brève maladie, a déclaré sa famille dans un communiqué, sans spécifier la cause du décès. Né à Londres le 13 février 1944, arrivé à New York à l'âge de 4 ans, il a effectué une courte carrière politique avant de devenir présentateur de journaux télévisés puis, en 1991, d'avoir son propre programme, diffusé à travers les Etats-Unis jusqu'en 2018. (Reportage Sachin Ravikumar et Farouq Suleiman; version française Jean Terzian)