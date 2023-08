Etats-Unis : De violents incendies font des dizaines de morts sur l'île de Maui, à Hawaï

par Marco Garcia KAHULUI, Hawaï (Reuters) - Des feux de forêts alimentés par des vents violents ont fait au moins 36 morts mercredi sur l'île de Maui, à Hawaï, entraîné l'évacuation de milliers de personnes et obligé certains habitants à se jeter dans l'océan pour échapper aux flammes. La partie occidentale de l'île, dont la station touristique de Lahaina, était quasiment encerclée par les incendies, une seule autoroute étant encore accessible. Quelque 271 structures ont été endommagées ou détruites, a rapporté le Honolulu Star-Advertiser, citant la patrouille aérienne civile américaine et le service des pompiers de Maui. "C'est la pire catastrophe que j'ai jamais vue. La totalité de Lahaina est en cendres. C'est comme assister à l'apocalypse", a déclaré Mason Jarvi, un habitant de Lahaina qui a réussi à quitter la ville. Des vidéos prises du ciel montraient des panaches de fumée s'élever de la ville, la plus importante destination touristique de l'île. "C'est comme si une zone avait été bombardée. C'est comme une zone de guerre", a déploré le pilote d'hélicoptère Richard Olsten, cité par Hawaii News Now. Alors que les pompiers combattent trois incendies majeurs, seuls les services d'urgences et les personnes évacuées étaient autorisées à se trouver dans la partie occidentale de Maui. Les incendies, qui se sont déclarés mardi soir, ont également ravagé l'île principale d'Hawaï. Selon les autorités de l'Etat, des milliers d'hectares ont brûlé. SE JETER DANS L'OCÉAN Plus de 11.000 touristes ont été évacués de Maui, a déclaré Ed Sniffen du département des transports d'Hawaï. Seize routes ont été fermées mais l'aéroport de Maui restait ouvert et les compagnies aériennes ont baissé leurs tarifs afin de permettre les évacuations, a-t-il ajouté. Certaines personnes ont été obligées de se jeter dans l'océan Pacifique pour échapper à la fumée et aux incendies, obligeant les garde-côtes américains à organiser des opérations de secours, selon un communiqué diffusé par le comté de Maui. "Les habitants ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison. Ils ont perdu leurs animaux. C'est une catastrophe", a déclaré Jimmy Tokioka, directeur du département des affaires, du développement économique et du tourisme de l'État. Au moins 20 personnes ont subi de graves brûlures et ont été transportées par avion à Oahu, a rapporté Hawaii News Now, citant des responsables. Les efforts d'évacuation ont été compliqués par les coupures de courant et l'interruption des services de téléphonie mobile, la communication avec la partie occidentale de Maui n'étant possible que par satellite, a déclaré Sylvia Luke, lieutenant-gouverneur d'Hawaï. "Nous avons des refuges qui sont pleins. Nos ressources sont mises à rude épreuve", a-t-elle ajouté. Le président américain, Joe Biden, a ordonné que "toutes les ressources fédérales disponibles sur (l'archipel) participent à l'intervention". Selon les autorités, les vents de l'ouragan Dora - qui se trouvait à 1.380 kilomètres au sud-ouest d'Honolulu à 11h00 heure locale (21h00 GMT) - alimentent les incendies. (Reportage Marco Garcia à Kahului, avec Rich McKay à Atlanta, Brendan O'Brien à Chicago, Julia Harte à New York et Anirudh Saligrama à Bangalore, rédigé par Daniel Trotta; version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)