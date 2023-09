Etats-Unis : Croissance économique modeste, marché de l'emploi modéré, souligne la Fed

par Ann Saphir et Michael S. Derby (Reuters) - La croissance économique américaine a été "modeste" au cours des dernières semaines tandis que la croissance du marché de l'emploi a été "modérée", est-il indiqué dans un rapport publié mercredi par la Réserve fédérale (Fed), qui note aussi que l'inflation a ralenti dans une grande partie des Etats-Unis. Dans son "livre beige" résumant les enquêtes et entretiens menés dans ses douze districts jusqu'au 28 août, la banque centrale américaine a écrit que "la quasi-totalité des districts ont indiqué que les entreprises ont réitéré leurs attentes, jusque-là non concrétisées, d'un vaste ralentissement de la croissance des salaires à moyen terme". La publication du document intervient à deux semaines de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, lors de laquelle une pause dans la campagne de hausse des taux devrait être décidée, selon une large majorité de traders. Si certains s'attendent à une hausse supplémentaire des taux d'ici la fin de l'année, des acteurs des marchés financiers misent sur une fin du cycle de resserrement monétaire lancé par la Fed il y a dix-huit mois. Toutefois, pour l'heure, la plupart des responsables de la banque centrale américaine ne sont pas convaincus que cette campagne de hausse des taux, destinée à ramener l'inflation vers son objectif de 2%, est arrivée à son terme. (Reportage Ann Saphir; version française Jean Terzian)