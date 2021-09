Etats-Unis: Coup de frein à la hausse des prix à la consommation en août

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La hausse des prix de base à la consommation aux Etats-Unis a fortement ralenti en août, à leur rythme le plus faible en six mois, ce qui suggère que l'inflation a probablement atteint un pic même si elle pourrait demeurer élevée sur fond de tensions dans les chaînes d'approvisionnement, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

L'indice des prix à la consommation (CPI), hors énergie et produits alimentaires, a augmenté de 0,1% en un mois après une hausse de 0,3% en juillet, a annoncé le département du Travail. Il s'agit du plus faible gain depuis février. Sur un an, il affiche une hausse de 4,0%, après un gain de 4,3% en juillet.

L'indice CPI global a lui augmenté de 0,3% le mois dernier après une hausse de 0,5% en juillet. Sur 12 mois, la hausse ressort à 5,3% contre 5,4% en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 0,3% de l'indice CPI de base et de 0,4% de l'indice CPI global.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)