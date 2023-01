Etats-Unis : Contraction de l'indice ISM des services en décembre

WASHINGTON (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier américain s'est contractée en décembre, pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, avec le ralentissement de la demande, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée vendredi.

L'indice ISM des services est ressorti en baisse à 49,6 contre 56,5 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 55,0.

Le sous-indice des prix payés a lui aussi reculé, à 67,6 après 70,0. Celui des nouvelles commandes reçues par les entreprises du secteur a baissé à 45,2 le mois dernier, un plus bas depuis mai 2020, contre 56,0 en novembre.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)