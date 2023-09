Etats-Unis : Chute des ventes de logements neufs en août

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont chuté plus que prévu en août, le taux de l'hypothèque fixe à 30 ans ayant dépassé les 7%, pénalisant les acheteurs potentiels. Les ventes de maisons neuves ont chuté de 8,7% pour atteindre 675.000 unités en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, a déclaré le département du Commerce mardi. Les ventes de juillet ont été révisées à la hausse, à 739.000 unités, contre 714.000 précédemment. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur des ventes de logements neufs, qui représentent une petite partie des ventes d'habitations aux Etats-Unis, à 700.000 unités. En août, les ventes ont augmenté de 5,8% en glissement annuel. Le taux du populaire prêt hypothécaire fixe à 30 ans a dépassé les 7% en août et a grimpé à une moyenne de 7,19% la semaine dernière, son plus haut niveau depuis juillet 2001, selon les données de l'agence de financement Freddie Mac. Les taux hypothécaires augmentent en même temps que les rendements des bons du Trésor américain, qui se sont envolés en raison des craintes que la flambée des prix du pétrole n'entrave la lutte de la Fed contre l'inflation. (Reportage Lucia Mutikani ; version française Kate Entringer)