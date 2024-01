Etats-Unis: Chris Christie retire sa candidature à l'investiture républicaine

Etats-Unis: Chris Christie retire sa candidature à l'investiture républicaine













Crédit photo © Reuters

par Nathan Layne (Reuters) - L'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie a retiré mercredi sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine de 2024, après avoir échoué à donner un l'élan à sa campagne. Chris Christie a retiré sa candidature quelques jours avant le caucus prévu lundi dans l'Iowa. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé mardi, l'ancien gouverneur du New Jersey n'était crédité que de 2% des voix. Le sondage donne Donald Trump largement favori pour être le candidat républicain face au président démocrate Joe Biden le 5 novembre, en dépit des déboires judiciaires de celui qui fut au pouvoir de janvier 2017 à janvier 2021. L'ancien président américain est crédité de 49% des voix, loin devant l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies Nikki Haley (12%) et le gouverneur de la Floride Ron DeSantis (11%). Chris Christie, qui est âgé de 61 ans, a déclaré lors d'une réunion dans le New Hampshire qu'il ne voyait plus comment faire avancer sa campagne. L'ancien gouverneur du New Jersey, fervent critique de Donald Trump, a réitéré ses avertissements sur ce qu'il se passerait si l'ancien président remportait l'élection présidentielle. "Je vais m'assurer qu'en aucun cas je ne permette à Donald Trump de redevenir président des Etats-Unis, et c'est plus important que mon ambition personnelle", a-t-il dit. Chris Christie s'était déjà présenté aux primaires républicaines de 2016, abandonnant très tôt dans la course remportée par Donald Trump. Il s'est rallié ensuite au président républicain, avant de prendre ses distances avec lui après l'assaut du Capitole de janvier 2021. (Reportage Nathan Layne, Jasper Ward, Tim Reid, Alexandra Ulmer et Joseph Ax, rédigé par Nathan Layne et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)