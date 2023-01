Etats-Unis : Bullard exhorte la Fed "à ne pas traîner sur la hausse des taux"

PARIS (Reuters) - Les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent porter les taux d'intérêt au-dessus de 5% "aussi rapidement que possible" avant une éventuelle pause, a déclaré mercredi le président de l'antenne de St. Louis, James Bullard.

Prié de dire s'il était favorable à une hausse de taux d'un demi-point lors de la réunion de politique monétaire de février de la Fed, James Bullard a déclaré: "Pourquoi ne pas aller là où nous sommes censés aller ?... Pourquoi traîner ?"

Le président de la Fed de St. Louis s'exprimait dans le cadre d'un événement organisé par le Wall Street Journal.

Les dernières projections de la Fed suggèrent que les taux d'intérêt aux Etats-Unis, actuellement dans une fourchette de 4,25% à 4,50%, pourraient monter à plus de 5% cette année. Plusieurs responsables de la banque centrale américaine ont cependant déclaré souhaiter un relèvement de taux limité à un quart de point lors des prochaines réunions de la Fed.

C'est également l'espoir de nombre d'investisseurs, au regard des contrats à terme sur les "fed funds".

Selon James Bullard, la politique d'"anticipation" sur les hausses de taux avec des relèvements importants de trois quarts et d'un demi-point a jusqu'ici bien fonctionné. Il a ajouté ne voir aucune raison de l'arrêter tant que le taux directeur ne sera pas plus proche du niveau considéré comme son probable pic.

Dans les projections publiées en décembre, le point médian du taux "terminal" est situé à environ 5,1%.

Puisque les risques d'inflation restent plus élevés que prévu et que l'économie à ce stade est plus performante que prévu, "emmenons le taux directeur au bon niveau (...) puis nous verrons comment 2023 se passe", a déclaré James Bullard.

Le président de la Fed de St. Louis n'est pas cette année un membre votant du Federal Open Market Committee (FOMC) de la banque centrale américaine.

Les indices bourisers américains, qui avaient profité à l'ouverture de Wall Street de la publication de deux indicateurs économiques montrant une baisse des pressions inflationnistes et un ralentissement de la demande, se sont retournés, perdant de 0,3% à 0,8% après les déclarations de James Bullard.

(Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)