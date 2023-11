Etats-Unis: Bowman prévoit toujours une nouvelle hausse des taux de la Fed

(Reuters) - La banque centrale américaine devra probablement augmenter davantage les coûts d'emprunt afin de ramener l'inflation à son objectif de 2% dans un délai raisonnable, a déclaré mardi la gouverneure de la Réserve fédérale Michelle Bowman. "Mon scénario économique de base continue de prévoir que nous devrons encore augmenter le taux des fonds fédéraux afin de maintenir une politique suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à notre objectif de 2% dans un délai raisonnable", a-t-elle déclaré dans un discours préparé en vue d'une intervention devant une fédération bancaire à Salt Lake City, dans l'Utah. La Fed a opté, lors de sa dernière réunion, pour une fourchette des taux inchangée, à 5,25%-5,50%, après une décision similaire lors de sa précédente réunion, tandis que les analystes anticipent de nouveau un statu quo sur les taux pour la réunion des 12 et 13 décembre. Michelle Bowman fait toutefois partie d'une petite minorité de responsables de la Fed qui estiment que le travail de la banque centrale américaine n'est pas terminé. Elle souligne notamment que l'inflation reste élevée et les progrès "inégaux", tandis que les perspectives économiques sont à un "niveau inhabituellement élevé d'incertitude", peut-on lire dans le document en vue de son intervention. "A mon avis, au regard des changements structurels potentiels dans l'économie, comme une demande accrue d'investissement par rapport à l'épargne, il est tout à fait possible que le niveau du taux des fonds fédéraux compatible avec une inflation faible et stable soit plus élevé qu'avant la pandémie", écrit-elle. (Reportage Lindsay Dunsmuir; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)