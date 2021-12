Etats-Unis: Biden signe le projet de loi de financement, évite le 'shutdown'

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a signé vendredi la loi de financement du gouvernement fédéral, évitant ainsi une fermeture partielle des administrations ("shutdown").

Cette loi permet de continuer à financer les opérations du gouvernement fédéral jusqu'au 18 février, alors même que les inquiétudes concernant la crise sanitaire sont ravivées par l'apparition du variant Omicron du coronavirus, qui a provoqué une hausse des contaminations.

Le Congrès a maintenant onze semaines pour élaborer un plan de financement à long terme, ou travailler à une autre solution à court terme.

Plus tôt dans la journée, Joe Biden avait estimé que le Congrès devait maintenant s'efforcer de parvenir à un accord bipartisan sur un financement pour le long terme.

Le plan de 1.750 milliards de dollars (1.550 milliards d'euros) consacré à des mesures sociales et de lutte contre le changement climatique aux Etats-Unis a déjà été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat, où l'aile gauche et les élus modérés du Parti démocrate doivent encore trouver un accord.

(Reportage Trevor Hunnicutt, Steve Holland et Susan Heavey; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet et Matthieu Protard)