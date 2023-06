Etats-Unis: Biden se réjouit de l'adoption au Congrès du projet de loi sur le plafond de la dette

par Jeff Mason et Trevor Hunnicutt WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'une "crise (avait été) évitée", vantant l'adoption au Congrès du projet de loi sur le plafond de la dette. Lors de son premier discours prononcé depuis le Bureau ovale, Joe Biden a appelé les Américains à surmonter leurs différences, expliquant que le compromis trouvé avec le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, démontrait que cela était possible. "Nous devons nous considérer comme des concitoyens, non pas comme des adversaires, quelles que soient les difficultés politiques que nous rencontrons", a déclaré Joe Biden. Le président américain a indiqué qu'il promulguerait la loi samedi, avant le 5 juin, date à laquelle le gouvernement fédéral n'aurait plus été en mesure d'effectuer des versements. "Il était essentiel de parvenir à un accord, et c'est une très bonne nouvelle pour les Américains. Personne n'a obtenu tout ce qu'il voulait, mais les Américains ont obtenu ce dont ils ont besoin", a dit Joe Biden. "Nous avons évité une crise économique, un effondrement économique", a-t-il estimé. (Reportage Jeff Mason et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)