Etats-Unis: Biden questionné par le procureur spécial dans l'affaire des documents classifiés

par Trevor Hunnicutt WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a été interrogé par le procureur spécial Robert Hur dans le cadre de l'enquête sur sa gestion de documents classifiés, a fait savoir lundi un porte-parole du service juridique de la Maison blanche. Cette audition, à laquelle Joe Biden a pris part de manière volontaire, a été menée sur deux jours, dont lundi, a précisé Ian Sams dans un communiqué. Le ministre fédéral de la Justice, Merrick Garland, a nommé en janvier dernier Robert Hur à la tête d'une enquête sur des documents classifiés conservés de manière inappropriée par Joe Biden à son domicile du Delaware et à son bureau dans un centre de réflexion lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama. "Comme nous l'avons dit depuis le début, le président et la Maison blanche coopèrent à l'enquête, et, quand cela a été approprié, nous avons fourni publiquement des informations pertinentes", a déclaré Ian Sams, soulignant la volonté de l'administration d'être "transparente" tout en protégeant l'intégrité de l'enquête. Une enquête similaire vise l'ancien président Donald Trump, inculpé pour avoir conservé de manière illicite des documents classifiés à son domicile de Mar-a-Lago après son départ de la Maison blanche en janvier 2021. (Reportage Trevor Hunnicutt, avec Kanishka Singh; version française Jean Terzian)