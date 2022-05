États-Unis : Biden et Powell vont discuter de l'inflation

par Jarrett Renshaw

(Reuters) - Le président américain Joe Biden doit s'entretenir ce mardi avec le président de la Réserve fédérale Jerome Powell alors que l'inflation évolue à des niveaux records aux Etats-Unis et rogne le pouvoir d'achat des consommateurs.

Cette réunion, la première entre les deux hommes depuis la confirmation par le Sénat de Jerome Powell pour un second mandat à la tête de la banque centrale américaine, intervient alors que le chef de la Maison blanche souhaite une baisse des coûts de l'énergie, des produits alimentaires et d'autres biens de consommation courante. La hausse des prix aux Etats-Unis a atteint un pic de 40 ans.

Dans le cadre de leur entretien, Joe Biden va féliciter Jerome Powell pour sa reconduction au sommet de la Fed, discuter de l'état de la conjoncture aux Etats-Unis et dans le monde et de la priorité absolue du président de "lutter contre l'inflation pour passer d'un rebond économique historique à une croissance stable et régulière en phase avec les classes laborieuses", a déclaré un responsable de la Maison blanche.

La Fed, qui a relevé au total depuis le début de l'année ses taux d'intérêt de 0,75%, a laissé entendre que deux hausses d'un demi-point étaient envisagées en juin et juillet pour faire baisser l'inflation.

Certains économistes estiment toutefois que la Fed a trop tardé, face à une inflation galopante, pour mettre fin à sa politique ultra-accommodante.

Dans un article publié lundi par le Wall Street Journal, Joe Biden a rappelé que la mission principale de la Réserve fédérale était de contrôler l'inflation.

L'actuel locataire de la Maison blanche a toutefois promis, qu'à la différence de son prédécesseur et d'autres anciens présidents américains, il ne chercherait pas à influencer les décisions de la Fed. "Je ne ferai pas cela", a dit Joe Biden.

(Reportage Jarrett Renshaw; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)