Etats-Unis : Biden et McCarthy optimistes quant à un accord sur le plafond de la dette

par Nandita Bose et David Morgan WASHINGTON (Reuters) - Le président américain et le président de la Chambre des représentants ont avancé mardi sur la question du relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, alors que l'échéance du 1er juin se rapproche. Kevin McCarthy, le "speaker" républicain de la Chambre des représentants, a déclaré aux journalistes à l'issue de sa réunion avec Joe Biden que les deux parties étaient encore loin d'avoir trouvé un accord, ajoutant toutefois: "Il est possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine. Il n'est pas si difficile de parvenir à un accord." Les démocrates ne se sont pas montrés si optimistes quant à la date à laquelle un accord pourrait être trouvé. La Maison blanche a toutefois estimé que les réunions avaient été "productives et franches". "Nous avons encore du travail", a dit Joe Biden. "Nous sommes sur la bonne voie, afin de faire en sorte que l'Amérique ne fasse pas défaut sur sa dette." L'approche de l'échéance du 1er juin a obligé Joe Biden à annuler ses déplacements en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, alors que le président américain devait s'y rendre après avoir participé au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Joe Biden, qui partira mercredi pour le Japon, a prévu de s'entretenir dans la semaine par téléphone avec les chefs de file démocrates et républicains de la Chambre des représentants et du Sénat, avant de les rencontrer en personne à son retour aux Etats-Unis, a indiqué la Maison blanche. (Reportage Nandita Bose, David Morgan et Jarrett Renshaw, avec la contribution de Steve Holland, Jeff Mason, Richard Cowan et Moira Warburton; version française Camille Raynaud)