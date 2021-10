Etats-Unis : Biden devrait se rendre à la COP26 sans accord sur le climat

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden devrait se rendre en Europe sans accord concernant les mesures à mettre en place pour combattre le changement climatique, les chances de voir accepté mercredi le plan d'investissement qui divise les membres du Congrès s'amenuisant.

Joe Biden devrait partir pour Rome jeudi matin afin de prendre part à la réunion des dirigeants du G20, avant de se rendre à la conférence de l'Onu sur le climat (COP26) à Glasgow en Ecosse.

La COP26 devait permettre à Joe Biden de présenter les efforts fournis par les Etats-Unis pour contrer le changement climatique et appeler les autres pays à prendre des mesures similaires.

Mais son plan d'investissement de 1.500 à 2.000 milliards de dollars (d'environ 1.300 à 1.7250 milliards d'euros) consacré aux dépenses sociales et au climat reste embourbé dans des querelles intrapartisanes, tout comme le plan sur les infrastructures de 1.000 milliards de dollars qui comprend également des mesures liées au climat.

Un démocrate a déclaré qu'il était trop tard pour qu'un accord soit finalisé avant le départ du président américain. D'autres ont ajouté qu'un accord trouvé mercredi semblait peu probable.

La Maison blanche a cherché plus tôt dans la journée de mercredi à présenter comme encore "réaliste" le fait que le plan de dépenses signé par Joe Biden puisse obtenir le soutien du Congrès d'ici jeudi, mais a concédé qu'il pourrait devoir partir pour l'Europe sans un accord final en main.

"Bien sûr, il aimerait partir avec un accord", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki. Elle a toutefois ajouté que les dirigeants mondiaux "regardent l'engagement du président" en matière d'infrastructures et de climat, et non ce qui est voté au Congrès.

(Reportage Jeff Mason et Jarrett Renshaw; version française Camille Raynaud)