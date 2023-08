Etats-Unis: Biden demande un financement supplémentaire de 40 milliards de dollars au Congrès

par Andrea Shalal et Patricia Zengerle WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a demandé jeudi au Congrès d'approuver un financement supplémentaire d'environ 40 milliards de dollars (36,4 milliards d'euros). Ce montant prévoit notamment l'allocation de 24 milliards de dollars à l'Ukraine et à d'autres besoins internationaux, de 4 milliards de dollars à la sécurité des frontières, et de 12 milliards de dollars à l'organisation des secours en cas de catastrophe naturelle. Un haut responsable au sein de l'administration Biden a déclaré que les besoins étaient grands et que la Maison blanche avait bon espoir qu'un accord concernant cette demande, qui ne couvre que le premier trimestre de l'exercice fiscal 2024, puisse être trouvé au Congrès. Les républicains ont estimé que cette demande violait l'accord budgétaire trouvé en juin. Le responsable a toutefois déclaré qu'il était clair, lors de la signature de cet accord, qu'il n'excluait pas les demandes de financement d'urgence. "Nous avons encore du travail devant nous, mais nous avons confiance en notre capacité à nous entendre", a-t-il dit. Un autre responsable gouvernemental a indiqué que les Etats-Unis tenaient leur promesse de soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe, et qu'ils n'hésiteraient pas à demander des fonds supplémentaires en cas de besoin. (Reportage Andrea Shalal, Patricia Zengerle, David Shepardson and Doina Chiacu; version française Camille Raynaud)