Etats-Unis: Biden demande au Congrès de renforcer les pouvoirs des régulateurs bancaires

Etats-Unis: Biden demande au Congrès de renforcer les pouvoirs des régulateurs bancaires













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a appelé vendredi le Congrès à renforcer les pouvoirs des régulateurs bancaires, en leur permettant notamment d'imposer des amendes plus élevées, de récupérer des fonds et d'exclure les dirigeants des banques en faillite. "Personne n'est au-dessus des lois", a dit Joe Biden, selon un communiqué diffusé par la Maison blanche. "Il est important que les responsables rendent des comptes afin de prévenir les mauvaises gestions à l'avenir." Selon le président américain, la loi actuelle "limite l'autorité de l'administration et sa capacité à tenir les dirigeants pour responsables". Joe Biden a demandé au Congrès de renforcer les pouvoirs de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'autorité fédérale de garantie des dépôts, afin qu'elle puisse récupérer des fonds. La Maison blanche a indiqué dans un communiqué distinct que la FDIC pourrait notamment récupérer des "fonds provenant de ventes d'actions effectuées par les dirigeants de banques en faillite comme la Silicon Valley Bank ou la Signature Bank". Joe Biden a également exhorté le Congrès à renforcer l'autorité de la FDIC afin qu'elle puisse interdire aux cadres dirigeants du secteur de continuer à y travailler lorsque leurs banques sont mises sous séquestre, et infliger des amendes aux cadres dont les banques font faillite. (Reportage Jeff Mason et Costas Pitas, rédigé par Susan Heavey et Heather Timmons; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)