États-Unis: Biden a choisi Philip Jefferson comme vice-président de la Fed

par Ann Saphir, Andrea Shalal et Jeff Mason WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden a nommé vendredi le gouverneur de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, à la vice-présidence de la banque centrale des Etats-Unis, un poste clé laissé vacant par le départ de Lael Brainard pour l'équipe économique de la Maison blanche. Le président américain a également choisi au poste de gouverneure Adriana Kugler, directrice à la Banque mondiale et précédemment cheffe économiste du département du Travail. Possédant la double nationalité américaine et colombienne, la démocrate de 53 ans serait la première personne d'origine hispanique à siéger au conseil de la Fed. Enfin, la gouverneure Lisa Cook, dont le mandat expire en janvier prochain, a été reconduite pour un mandat de 14 ans. "Ces nominés comprennent que les postes ne sont pas partisans, mais qu'ils jouent un rôle essentiel dans la poursuite du plein emploi, le maintien de la stabilité des prix et la supervision de nombreuses institutions financières", a déclaré Joe Biden dans un communiqué. "Je suis convaincu qu'ils contribueront à renforcer la reprise économique historiquement forte que nous avons sous mon administration". Philip Jefferson, âgé de 61 ans et titulaire d'un doctorat en économie, a consacré l'essentiel de sa carrière à enseigner cette discipline à l'université. Il deviendrait le deuxième afro-américain à occuper le poste de numéro 2 de la Fed, une vingtaine d'années après Roger Ferguson, et succéderait à Lael Brainard, désormais à la tête du Conseil économique national. Depuis qu'il a rejoint les rangs du conseil des gouverneurs il y a un an, Philip Jefferson a voté en faveur de chacune des huit hausses de taux d'intérêt décidées par l'institution et ses quelque interventions publiques sont en ligne avec celles de Jerome Powell. Les nominations de Philip Jefferson et Adriana Kugler doivent être confirmées par le Sénat. (Version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)