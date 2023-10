Etats-Unis: Baisse moins forte que prévu de l'indice d'activité "Empire State" en octobre

(Reuters) - L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse moins forte que prévu en octobre, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale. Son indice "Empire State" passe à -4,6 en octobre après +1,9 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -7. La composante des nouvelles commandes ressort à -4,2 après +5,1 le mois dernier et celle de l'emploi à +3,1 après -2,7. Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a baissé pour atteindre +23,1 après +26,3 en septembre. (Rédaction de Gdansk)