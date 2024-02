Etats-Unis: Baisse inattendue de la production industrielle en janvier

Etats-Unis: Baisse inattendue de la production industrielle en janvier













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La production industrielle aux États-Unis a légèrement baissé en janvier alors qu'elle était attendue en hausse, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. La Réserve fédérale a fait état d'une baisse de 0,1% de la production industrielle le mois dernier, après une stabilité (révisé de +0,1%) en décembre. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3%. La production manufacturière a de son côté baissé de 0,5%, après une hausse de 0,1% (non révisé) en décembre et contre une stabilité attendue. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)