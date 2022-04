Etats-Unis/Avortement: La clause de 'conscience' va être supprimée, rapporte Politico

WASHINGTON (Reuters) - L'administration du président américain Joe Biden prévoit de supprimer une clause élaborée par l'administration Trump dont l'objectif était de donner au personnel de santé plus de latitude pour refuser de procéder à un avortement et à d'autres services médicaux pour des motifs religieux ou moraux, rapporte mardi Politico.

Cette "clause de conscience", dévoilée en 2018 par le département américain de la Santé, n'est jamais entrée en vigueur du fait de procédures judiciaires la visant. Des Etats comme la Californie et New York ont déposé des recours pour contester cette clause, avec pour conséquence la suspension de celle-ci par un tribunal fédéral en 2019.

La mesure préparée par l'administration de l'ancien président Donald Trump permettait au gouvernement fédéral de sanctionner des hôpitaux, centres de soins et universités empêchant médecins, infirmiers et autres membres du personnel de santé de suivre leur "conscience" et de refuser d'effectuer certaines procédures.

Il s'agissait, selon le département de la Santé à l'époque, de concrétiser la promesse de Donald Trump de "promouvoir et protéger les droits fondamentaux de conscience et de liberté religieuse". Les conservateurs religieux constituaient une base importante de l'électorat de l'ancien président républicain.

D'après Politico, qui cite des sources au fait de la question, le département de la Santé pourrait supprimer cette clause dès la fin du mois.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du département de la Santé.

Joe Biden avait promis durant la campagne électorale de 2020 de supprimer un certain nombre de mesures liées à la procréation mises en place ou soutenues par Donald Trump.

(Reportage Ahmed Aboulenein; version française Jean Terzian)