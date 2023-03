États-Unis: Aucune décision prise sur l'ampleur de la hausse des taux en mars, dit Powell

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas encore pris de décisions sur l'ampleur de la hausse des taux prévus pour sa réunion de ce mois-ci, a déclaré mercredi son président, Jerome Powell. "Nous n'avons pris aucune décision concernant la réunion de mars, nous n'allons pas le faire tant que nous n'aurons pas pris connaissance des nouvelles données" attendues d'ici la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC, comité de politique monétaire) des 21 au 22 mars, a-t-il dit lors de sonaudition à la Chambre des représentants des Etats-Unis. "Nous ne sommes pas sur une voie prédéfinie" et les données à venir contribueront à déterminer si une hausse des taux de 25 points de base ou de 50 points de base est nécessaire lors de la prochaine réunion des responsables de la banque centrale, a-t-il ajouté. La veille, devant la commission bancaire du Sénat américain, Jerome Powell avait estimé que la banque centrale américaine devrait probablement encore relever ses taux et peut-être plus vite que prévu face aux récentes solides données économiques. Le département du Travail doit publier vendredi son rapport sur l'emploi pour le mois de février après les chiffres nettement supérieurs aux attentes du mois de janvier. L'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré ce mercredi que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé plus d'emplois qu'attendu en février, soit 242.000 contre 119.000 emplois le mois précédent. (Reportage Michael S. Derby; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)