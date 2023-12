Etats-Unis: Au moins six morts après le passage de tornades dans le Tennessee

Crédit photo © Reuters

par Kanishka Singh (Reuters) - De violents orages accompagnés de tornades ont fait au moins six morts samedi dans le Tennessee, dans le sud des Etats-Unis, et causé des dégâts considérables, selon les services d'urgence locaux. "A l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que trois personnes, deux adultes et un enfant, ont été tuées lors du passage d'une tornade cet après-midi. Vingt-trois personnes ont par ailleurs été soignées à l'hôpital", a indiqué le comté de Montgomery, dans le Tennessee, sur sa page Facebook. Trois autres décès ont été signalés dans la banlieue de Nashville, a indiqué le bureau de gestion des urgences de Nashville sur X, anciennement Twitter. Plus de 80.000 personnes étaient privées d'électricité à travers l'Etat samedi soir, selon le site spécialisé PowerOutage.us. "C'est un jour triste pour notre communauté. Nous prions pour ceux qui sont blessés, qui ont perdu des proches ou leur maison", a déclaré le maire du comté de Montgomery, Wes Golden. Les autorités ont demandé à la population de rester à l'écart des routes, les services d'urgence étant à pied d'oeuvre. Le service météorologique national (NSW) avait émis plus tôt dans l'après-midi de samedi une alerte d'urgence aux tornades concernant plusieurs banlieues de Nashville. (Reportage Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)