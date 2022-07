États-Unis : Au moins 15 morts dans des inondations dans le Kentucky

par Brendan O'Brien

(Reuters) - Le bilan des inondations dans l'est du Kentucky s'est alourdi à 15 morts, a annoncé vendredi le gouverneur Andy Beshear, après des jours de pluies torrentielles qui ont inondé les maisons, emporté des routes et provoqué des crues.

"Nous avons perdu au moins 15 personnes, et ce nombre risque d'augmenter, probablement plus que doubler", a déclaré Andy Beshear dans une vidéo sur Twitter, précisant que 23.000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité.

Des alertes "crues" restent en vigueur dans la moitié Est de l'Etat, ainsi que pour le nord-est du Tennessee et l'ouest de la Virginie-Occidentale, où l'on s'attendait à de nouvelles précipitations.

Les cours d'eau de la région devraient atteindre leur niveau maximal vendredi et tout au long du week-end, selon le NWS, l'institut national de météorologie.

(Reportage Brendan O'Brien à Chicago, version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)