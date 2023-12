Etats-Unis/Antitrust : Epic Games remporte son procès contre Google

Etats-Unis/Antitrust : Epic Games remporte son procès contre Google













Crédit photo © Reuters

par Greg Bensinger et Mike Scarcella (Reuters) - Epic Games a remporté lundi aux Etats-Unis le procès de premier plan l'opposant à Google, propriété d'Alphabet, que le développeur du jeu vidéo "Fortnite" a accusé de monopole illégal avec son magasin d'applications en ligne Google Play. Cette décision, si elle venait à être confirmée - Google a annoncé qu'il allait interjeter appel - pourrait bouleverser l'économie des "app stores" dans son ensemble. Selon des documents de justice, les jurés ont à l'unanimité donné raison à Epic sur tous les points, en épilogue d'un procès ayant duré plus d'un mois. Epic a engagé des poursuites judiciaires contre Google en l'accusant de prendre des mesures pour écraser toute concurrence et imposer aux développeurs d'application pour smartphone des taxes excessivement élevées allant jusqu'à 30%. Le tribunal fédéral de San Francisco débutera en janvier des travaux pour déterminer les remèdes à apporter. Il s'agit d'un revers cuisant pour Google, qui opère comme Apple l'un des plus importants "app stores" mondiaux et pourrait se voir contraindre de donner aux développeurs davantage de contrôle sur leurs applications et les recettes que celles-ci engendrent. "Nous allons continuer de défendre le modèle commercial Android et restons profondément engagés auprès de nos utilisateurs, partenaires et de l'écosystème Android dans toute son étendue", a déclaré l'un des vice-présidents de Google, Wilson White, dans un communiqué transmis par courriel annonçant que le géant technologique ferait appel de la décision. Via le réseau social X (anciennement Twitter), le directeur général d'Epic Games, Tim Sweeney, s'est réjoui de la décision de justice contre le "monopole Google Play". Dans un communiqué publié sur son site internet, Epic a déclaré que le verdict "prouve que les pratiques de Google pour son magasin d'applications sont illégales". "(Google) abuse de sa position dominante pour extraire des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l'innovation". Les jurés ont délibéré en moins de quatre heures, après que les avocats des deux entreprises ont effectué leurs ultimes plaidoiries dans la matinée. Epic a accusé à Google de lier illégalement Play et son service de facturation, contraignant les développeurs à utiliser les deux pour que leurs applications figurent dans le magasin en ligne du groupe. Si le magasin Play représente une part mineure des revenus de Google en comparaison de son moteur de recherche en ligne, il revêt une valeur symbolique en tant que porte d'entrée vers des milliards de smartphones et tablettes électroniques. Epic avait déposé en 2020 une plainte antitrust similaire contre Apple, auquel un juge a en grande partie donné raison en septembre 2021. Le développeur a demandé à la Cour suprême américaine de se pencher sur les principales accusations formulées contre la firme à la pomme. Apple cherche de son côté à faire inverser une partie du jugement donnant raison à Epic et qui contraindrait le géant technologique à modifier le règlement de l'App Store. (Reportage Mike Scarcella, Greg Bensinger et Peter Henderson; version française Jean Terzian)