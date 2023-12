Etats-Unis : Amélioration du moral des ménages en décembre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le moral des ménages américains s'est amélioré davantage que prévu depuis le début du mois de décembre, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance s'établit à 69,4 alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient un chiffre de 62,0 après 61,3 en novembre. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est élevée à 74,0 après 68,3 et celle des perspectives à 66,4 après 56,8. Pour ces deux sous-indices, le consensus était respectivement de 68,5 et 57,0. (Rédigé par Dan Burns, version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)