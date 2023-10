Etats-Unis : Accord salarial chez General Motors, fin de la grève chez les grands constructeurs de Detroit

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - General Motors et le syndicat américain des salariés du secteur automobile UAW sont parvenus à un accord de principe mettant fin à la première grève simultanée chez les trois constructeurs historiques de Detroit, qui se conclut par des hausses de salaires inédites, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Les détails de l'accord avec GM, le dernier des trois constructeurs à ne pas avoir transigé avec UAW, n'étaient pas immédiatement connus. Cet accord fait suite à ceux conclus ces derniers jours par UAW avec Ford et la maison-mère de Chrysler, Stellantis. Le président américain Joe Biden, qui se présente comme un défenseur de la classe ouvrière et des syndicats, a salué cet accord. "Je pense que c'est formidable", a-t-il réagi. Un total de près de 50.000 travailleurs sur les 150.000 adhérents d'UAW chez les trois constructeurs de Detroit ont pris part aux débrayages qui ont commencé le 15 septembre. La stratégie de l'UAW, qui a consisté à multiplier pendant plus de 40 jours les grèves ciblées, a coûté des milliards de dollars aux trois constructeurs et à leurs fournisseurs. Les salariés de GM reprendront le travail après l'annonce officielle de l'accord, ont déclaré deux sources. Un porte-parole de GM s'est refusé à tout commentaire. (Reportage David Shepardson à Washington et Joseph White à Détroit, version française Augustin Turpin)