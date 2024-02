États-Unis : Accord au Sénat sur des mesures frontalières, des aides à l'Ukraine et Israël

par Richard Cowan et Costas Pitas WASHINGTON (Reuters) - Le Sénat américain a dévoilé dimanche un projet de loi bipartite de 118 milliards de dollars prévoyant le financement de mesures de sécurité frontalières ainsi que des aides à l'Ukraine et à Israël, un accord obtenu après des mois de négociations mais qui demeure fragile, une partie des élus républicains s'y opposant. Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, a indiqué qu'il allait prendre des mesures pour qu'un vote initial sur le texte se déroule mercredi. Si le projet de loi venait à être adopté, il déclencherait les changements les plus importants dans la politique migratoire américaine et dans la sécurité frontalière depuis des décennies. D'après la sénatrice indépendante Kyrsten Sinema, le texte contraindra le département de la Sécurité intérieure à "fermer" la frontière sud des Etats-Unis à la plupart des migrants si la moyenne de tentatives quotidiennes de traversée dépasse le seuil de 5.000 sur une période de sept jours. Outre 20,23 milliards de dollars dédiés à la sécurité frontalière, le texte bipartite prévoit aussi 60 milliards de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine, dont la guerre face à la Russie approche de son deuxième anniversaire, et 14,1 milliards d'aide sécuritaire à Israël. Dix milliards de dollars seront aussi destinés à de l'aide humanitaire pour les civils de Gaza, de Cisjordanie et d'Ukraine. Ce projet de loi répond globalement aux attentes du président Joe Biden s'agissant de l'aide étrangère. Le locataire démocrate de la Maison blanche avait appelé en octobre le Congrès à approuver des fonds supplémentaires à destination de l'Ukraine et d'Israël. Mais, depuis lors, les républicains de la Chambre des représentants - où ils sont majoritaires - bloquent toute avancée, cherchant à obtenir un virage dans la politique d'immigration américaine pour approuver les aides à l'Ukraine et à Israël. Réagissant à l'accord annoncé par le Sénat, le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants a déclaré que le projet de loi des sénateurs ne donnerait pas de lieu à un vote à la Chambre. "Voilà ce que les gens poussant pour cet 'accord' ne vous disent pas: il accepte 5.000 migrants illégaux par jour (...)", a écrit Steve Scalise sur le réseau social X, une position partagée par les élus les plus à droite au Sénat et à la Chambre. Favorable aux négociations entre les deux partis, Mitch McConnell, chef de file des républicains au Sénat, a déclaré pour sa part que son parti ne pourrait pas obtenir de meilleur accord même si la Maison blanche était occupée par un républicain. Il a appelé dans un communiqué le Sénat à "prendre soigneusement en considération l'opportunité qui se présente et à se préparer à agir". D'après un sondage Reuters/Ipsos publié la semaine dernière, l'immigration est la deuxième préoccupation principale des Américains, particulièrement pour les électeurs républicains. (Reportage Richard Cowan et Costas Pitas, avec Patricia Zengerle et Makini Brice; version française Jean Terzian)