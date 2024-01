Etats-Unis 2024: Trump dit savoir qui il souhaite choisir comme colistier

par Nathan Layne DES MOINES, Iowa (Reuters) - Donald Trump, favori à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de 2024, a déclaré mercredi qu'il savait qui il souhaitait nommer comme colistier pour l'élection de novembre. "Je ne peux pas vraiment vous le dire. Je veux dire, je sais qui ce sera", a dit l'ancien président américain alors qu'on l'interrogeait sur son possible colistier lors d'un événement organisé par Fox News à Des Moines, dans l'Iowa. Alors qu'on lui demandait s'il serait prêt à renouer avec l'un de ses rivaux à l'investiture du parti républicain, Donald Trump a déclaré: "Bien sûr, je le ferai." Interrogé sur la façon dont le retrait de la candidature de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, pourrait affecter la primaire républicaine, Donald Trump a dit n'être "pas vraiment inquiet à ce sujet". "J'aime les gens. Ils m'aiment, je pense", a-t-il déclaré. Donald Trump bénéficie d'une large avance sur ses rivaux dans la course à l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé mardi, l'ancien président républicain est crédité de 49% des voix, devant l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies Nikki Haley (12%), et le gouverneur de la Floride Ron DeSantis (11%). L'événement organisé par Fox News se déroulait alors même que Ron DeSantis et Nikki Haley participaient à un débat lors duquel ils ont chacun tenté de s'imposer comme alternative à Donald Trump. (Reportage Nathan Layne à Des Moines; version française Camille Raynaud)