Etats-Unis 2024 : Nikki Haley annonce sa candidature à la primaire républicaine

WASHINGTON (Reuters) - L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley a annoncé mardi sa candidature à la primaire du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis. Nikki Haley, qui avait occupé le poste d'ambassadrice aux Nations unies pendant le mandat de Donald Trump, est la première adversaire déclarée de l'ancien président, qui demeure le favori de son camp malgré son refus de reconnaître sa défaite contre Joe Biden en 2020 et l'assaut de ses partisans contre le Capitole. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé la semaine dernière, 43% des électeurs enregistrés comme républicains soutiennent Donald Trump, 31% le gouverneur de Floride Ron DeSantis et seulement 4% Nikki Haley. Le très conservateur Ron DeSantis n'a pas communiqué ses intentions pour 2024 mais il est déjà la cible de Donald Trump et ses partisans, qui cherchent à le décourager de se présenter. Nikki Haley, fille d'immigrés indiens âgée de 51 ans, a officialisé sa candidature dans un email envoyé par son équipe de campagne. Elle doit présenter son programme mercredi lors d'un discours à Charleston, en Caroline du Sud. "Le temps d'une nouvelle génération de dirigeants est venu, de redécouvrir la responsabilité budgétaire, de sécuriser nos frontières et de renforcer notre pays, notre fierté et notre objectif", dit-elle dans le message enregistré. "La Chine et la Russie sont en marche. Ils pensent que nous pouvons être intimidés, frappés. Vous devriez savoir ceci à mon sujet : je ne supporte pas les intimidateurs. Et quand vous les frappez en retour, cela leur fait plus mal si vous portez des talons", ajoute l'ancienne gouverneure. (Reportage de Steve Holland et Susan Heavey, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)