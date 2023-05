Etats-Unis 2024: Mike Pence prévoit d'annoncer sa candidature à l'investiture républicaine la semaine prochaine

Crédit photo © Reuters

par Steve Holland WASHINGTON (Reuters) - L'ancien vice-président américaine Mike Pence devrait annoncer le 7 juin sa candidature à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question. Mike Pence, qui s'est attiré les foudres de l'ancien président Donald Trump après avoir refusé de ne pas certifier les résultats de l'élection présidentielle remportée par Joe Biden, lancera sa campagne avec une vidéo et un discours qu'il prononcera dans l'Iowa, ont indiqué les sources. Mike Pence a soutenu Donald Trump lors de son mandat, prenant toutefois ses distances après sa défaite, estimant que l'attitude de l'ancien président lors de l'attaque du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021, l'avait mis, ainsi que sa famille, en danger. Mike Pence, ancien gouverneur de l'Indiana, devra s'attirer les bonnes grâces des électeurs républicains, qui, lassés par l'"establishment", tendent à se tourner vers les "outsiders", s'il souhaite l'emporter. (Reportage Steve Holland, rédigé par Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)