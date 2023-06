Etats-Unis/2024 : Mike Pence a déposé sa candidature pour l'investiture républicaine

Crédit photo © Reuters

par Tim Reid WASHINGTON (Reuters) - L'ancien vice-président américain Mike Pence a officiellement déposé lundi sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis.

Son équipe de campagne a déposé sa déclaration auprès de la commission fédérale électorale. Mike Pence lancera publiquement sa campagne mercredi avec une vidéo et un discours dans l'Iowa, l'un des premiers Etats à voter dans le cadre des primaires, ont déclaré trois sources la semaine dernière à Reuters. Conservateur revendiqué, Mike Pence va ainsi être notamment opposé à Donald Trump, dont il a été pendant quatre ans le fidèle vice-président avant de refuser de le soutenir dans sa dénonciation du résultat de la présidentielle de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden. L'ancien gouverneur de l'Indiana a depuis pris ses distances avec l'ancien président des Etats-Unis, lui reprochant de l'avoir mis personnellement en danger en encourageant les émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021 alors qu'il se trouvait avec sa famille dans le bâtiment du Congrès. Outre Donald Trump, Mike Pence ajoute son nom à une liste déjà longue de prétendants à l'investiture républicaine pour 2024, avec notamment le sénateur Tim Scott ou l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, devrait annoncer à son tour sa candidature mercredi, a dit une personne informée de ce projet. Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey, prévoit de se lancer mardi. (Rédigé par Katharine Jackson, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)