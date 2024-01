Etats-Unis 2024 : Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le New Hampshire

Etats-Unis 2024 : Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le New Hampshire













Crédit photo © Reuters

par Gram Slattery, James Oliphant et Nathan Layne MANCHESTER, New Hampshire (Reuters) - Donald Trump a remporté mardi la primaire républicaine dans l'Etat du New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis, selon les projections de l'institut Edison Research, ce qui renforce son statut de favori à l'investiture du Parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain. "La course est loin d'être finie", a déclaré l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unie, Nikki Haley, à ses partisans. "Je suis une battante, et je suis pugnace. Nous sommes désormais les derniers face à Donald Trump." Nikki Haley est seule à affronter l'ancien président américain après le retrait dimanche du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Donald Trump a raillé sa rivale dans un discours prononcé devant ses partisans. "Elle prononce un discours, comme si elle avait gagné. Elle n'a pas gagné. Elle a perdu. (...) Elle a eu une très mauvaise nuit", a-t-il dit. Donald Trump est crédité de 54,7% des voix, après le dépouillement de 41% des bulletins, selon l'institut Edison Research, devant Nikki Haley (43,7% des suffrages). L'ancien président devrait devenir le premier républicain à remporter les primaires du parti dans l'Iowa et dans le New Hampshire depuis 1976. Bien que le résultat final soit encore incertain, il devrait renforcer les appels de certains républicains, qui demandent à Nikki Haley de retirer sa candidature et de permettre ainsi au parti de se rallier à Donald Trump. La campagne de Nikki Haley a toutefois indiqué mardi dans une note que la candidate irait jusqu'au "Super Tuesday", qui verra les électeurs républicains voter le même jour dans 15 Etats et un territoire. La prochaine primaire à l'investiture du parti républicain doit se dérouler le 24 février dans l'Etat de Caroline du Sud, où Nikki Haley a été gouverneure entre 2011 et 2017. La plupart des personnalités républicaines de cet Etat du sud-est des Etats-Unis s'est toutefois ralliée à Donald Trump et les sondages donnent l'ancien président largement en tête. POSSIBLES VULNÉRABILITÉS Les sondages de sortie des urnes ont toutefois montré que, malgré sa victoire mardi soir, Donald Trump pourrait voir sa campagne à l'élection présidentielle de novembre affectée par des vulnérabilités. L'ancien président est visé par plusieurs procédures judiciaires, notamment pour son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et pour le recel illégal de documents confidentiels après son départ de la Maison blanche. Environ 44% des électeurs ayant participé à la primaire républicaine ont estimé que Donald Trump ne serait pas apte à servir s'il était reconnu coupable, selon un sondage de sortie des urnes effectué par Edison Research. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré ne pas croire que Joe Biden avait obtenu une victoire légitime en 2020, en écho aux accusations sans fondement de Donald Trump qui s'est dit victime d'une vaste fraude électorale. Près des trois quarts des électeurs républicains ayant participé à la primaire ont estimé que l'économie était mauvaise, une question sur laquelle le président démocrate Joe Biden peine à faire valoir les accomplissements de son administration. Joe Biden a de son côté remporté mardi la primaire démocrate dans l'Etat du New Hampshire bien que son nom ne figure pas sur le bulletin de vote. (Reportage Gram Slattery, James Oliphant et Nathan Layne, Alexandra Ulmer, Jason Langue, avec la contribution de Jane Ross et Kia Johnson dans le New Hampshiren rédigé par Jeff Mason et Doina Chiacu; version française Camille Raynaud)