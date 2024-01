Etats-Unis 2024 : Biden remporte la primaire démocrate dans le New Hampshire

par Steve Holland MANCHESTER, New Hampshire (Reuters) - Le président américain Joe Biden a remporté mardi la primaire démocrate dans l'Etat du New Hampshire, et ce bien que son nom ne figure pas sur le bulletin de vote. Selon les projections de l'institut Edison Research, Joe Biden l'a emporté sur deux candidats qui figuraient sur les bulletins de vote, le député du Minnesota Dean Phillips, et l'auteur de livres de développement personnel Marianne Williamson. Les électeurs ont dû inscrire le nom du président sur les bulletins de vote, qui n'y figurait pas en raison d'un désaccord au sein du parti démocrate sur le calendrier électoral. Joe Biden a en effet décidé de faire de Caroline du Sud le premier Etat dans lequel se déroulera une primaire démocrate en 2024. Cette décision a froissé les démocrates du New Hampshire, alors que l'Etat était habituellement le premier à organiser les primaires démocrates. Joe Biden a obtenu 73% des voix après le dépouillement de 31% des bulletins. Dean Phillips a remporté environ 20% des suffrages. (Reportage Steve Holland; version française Camille Raynaud)