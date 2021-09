Etat d'urgence à New York, au moins 21 morts après le passage d'Ida

Crédit photo © Reuters

par Barbara Goldberg et Nathan Layne

NEW YORK (Reuters) - Les crues soudaines provoquées par le passage de la tempête Ida à New York et dans le New Jersey dans la nuit de mercredi à jeudi ont fait au moins 21 morts selon les chiffres des autorités locales.

Les inondations ont emporté des voitures, submergé des lignes de métro et cloué les avions au sol, forçant les gouverneurs des deux Etats à déclarer l'état d'urgence.

Le président Joe Biden a déclaré que le gouvernement fédéral se tenait prêt à fournir "toute l'aide requise".

En début de journée jeudi, Bill de Blasio, le maire de New York, a annoncé un bilan de neuf décès confirmés à New York et qualifié les pluies torrentielles qui se sont abattues sur sa ville d'"événement climatique historique".

Il a exhorté les habitants à rester chez eux alors que le National Weather Service, le service météorologique américain, avait mis en garde, pour la première fois de son histoire, contre le risque de crue soudaine à New York.

Trois habitants du Queens ont notamment été retrouvés morts dans leur cave. Quatre habitants d'Elizabeth, dans le New Jersey, sont morts à Oakwood Plaza, un ensemble d'immeubles sociaux submergé par 2,4 mètres d'eau, a déclaré une porte-parole de la municipalité.

Le comté de Somerset, toujours dans le New Jersey, a annoncé le décès de quatre automobilistes surpris par les flots, ainsi qu'une personne disparue.

NBC New York a fait état d'un bilan total d'au moins 25 morts dans la région.

Les services de secours s'affairaient jeudi à dégager les routes et à remettre les lignes de transport en commun en état de fonctionnement.

"Il est dangereux de conduire", a prévenu le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy. "Nos équipes s'emploient à dégager et à rouvrir les routes et nous demandons à tout le monde de les éviter", a-t-il ajouté sur Twitter.

L'ouragan Ida, qui s'est abattu il y a trois jours sur la Louisiane, s'est transformé en tempête tropicale avant de remonter vers le nord-est des Etats-Unis, déversant jusqu'à 20 cm d'eau en moins de 24 heures à New York, un record pour la ville.

"Ma rue ressemble à un lac", a constaté jeudi matin Lucinda Mercer, qui vit à Hoboken, New Jersey, de l'autre côté de la rivière Hudson.

Le service de métro restait "très limité" dans la matinée à New York et tous les trains se rendant dans la banlieue nord de la ville ont dû être annulés jusqu'à au moins plus tard dans la journée, a indiqué la Metropolitan Transit Authority (MTA).

Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des trombes d'eau tombant sur les quais de métro ou jaillissant au passage des trains.

Un service partiel a été rétabli à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, qui avait été totalement fermé en milieu de nuit.

Plusieurs secteurs de la Pennsylvanie et du New Jersey ont aussi été dévastés par les tornades engendrées par la tempête Ida, montrent des images diffusées sur les réseaux sociaux.

(Maria Caspani et Peter Szekely à New York, Barbara Goldberg à Maplewood (New Jersey), Kanishka Singh à Bangalore, avec Ann Maria Shibu et Akriti Sharma à Bangalore et Sarah Morland à Gdansk; version française Camille Raynaud, Claude Chendjou, Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse)