"Etat d'alerte" face à la sécheresse en France, des mesures de restrictions envisagées

PARIS, 22 février (Reuters) - La France est en "état d'alerte" face à la sécheresse et des mesures de restrictions "soft" sont envisagées dès le mois de mars pour éviter une situation "catastrophique" cet été, a déclaré mercredi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. "On est sur les bases de l'hiver le plus sec depuis 1959", a-t-il dit sur franceinfo alors que Météo France a fait état mardi d'un épisode sans pluie de 31 jours. Un comité d'anticipation de sécheresse doit se réunir jeudi avant, lundi, une réunion de tous les préfets coordinateurs de bassins pour examiner la situation territoire par territoire, a fait savoir Christophe Béchu. "Dès lundi, le point qu'on fera avec les préfets, ce sera que chacun d'entre eux, à l'échelle du bassin sur lequel il est, fasse le point avec tous les préfets de département pour qu'on puisse prendre des mesures de restriction qui soient 'soft' si j'ose dire dès le mois de mars pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques d'arbitrage quand on approchera du mois de juin et du mois de juillet", a déclaré le ministre. Actuellement, 87 communes du département du Var font déjà l'objet de restrictions sur les possibilités d'arrosage et "dès maintenant la question du remplissage des piscines (...) est susceptible de faire l'objet de restrictions sur un certain nombre de territoires", a précisé Christophe Béchu. (Rédigé par Blandine Hénault)