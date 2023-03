Estonie: Le parti du gouvernement pro-Kyiv en tête des législatives

par Andrius Sytas TALLINN (Reuters) - Le parti réformateur du premier ministre estonien Kaja Kallas semble être arrivé en tête des élections législatives de dimanche, un résultat qui devrait permettre à Tallinn de rester l'un des gouvernements européens les plus farouchement pro-Kyiv. Selon des résultats préliminaires, le parti d'extrême droite EKRE est arrivé en deuxième position du scrutin, avec 15,7% des voix contre 32% pour le groupe libéral du premier ministre, illustration des inquiétudes croissantes des électeurs concernant les prix élevés de l'énergie et l'augmentation du coût de la vie. Si le résultat est confirmé et que Kaja Kallas, 45 ans, parvient à former une coalition efficace, l'orientation pro-européenne de la nation balte s'en trouvera consolidée. L'Estonie, voisine occidentale de la Russie qui compte 1,3 million d'habitants, maintiendrait également le cap sur l'adoption d'une énergie plus verte et continuerait à accepter les réfugiés d'Ukraine. Un décompte final est attendu vers minuit heure locale (22h00 GMT). (Reportage additionnel Janis Laizans, version française Benjamin Mallet)