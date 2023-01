Esther George (Fed) juge 'essentiel' de maintenir les taux 'à un niveau élevé'

par Michael S. Derby

NEW YORK (Reuters) - La banque centrale américaine devra poursuivre la remontée de ses taux et les maintenir à un niveau élevé pendant un certain temps une fois le cycle de resserrement monétaire terminé, a estimé jeudi Esther George, la présidente de la Réserve fédérale (Fed) de Kansas City.

Esther George a déclaré à la chaîne CNBC que la Fed devrait, selon elle, porter l'objectif de taux des fonds fédéraux, actuellement entre 4,25% et 4,5%, à plus de 5% et le maintenir à ce niveau "pendant un certain temps (...) jusqu'à ce que nous ayons le signal que l'inflation commence à retomber vers notre objectif de 2% de manière vraiment convaincante".

Esther George, tenante d'une ligne dure au sein l'institution, prendra sa retraite ce mois-ci après plus de 11 ans passés à la présidence de la Fed de Kansas City.

Atteinte par la limite d'âge (65 ans) après 40 ans de services à la Réserve fédérale américaine, elle est tenue de quitter ses fonctions d'ici fin janvier.

