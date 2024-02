Estée Lauder abaisse ses prévisions et annonce des suppressions d'emplois

5 février (Reuters) - Le groupe américain de produits de beauté Estée Lauder a revu lundi à la baisse ses prévisions de bénéfice annuelles et a annoncé un programme de restructuration visant à supprimer 3% à 5% de ses effectifs afin de réduire les coûts. A la Bourse de New York, le titre augmentait de 11% en avant-Bourse. Le groupe, qui entamera sa réorganisation au troisième trimestre 2024, s'attend à ce que les frais de restructuration et autres charges se situent entre 500 et 700 millions de dollars, avant impôts. Estée Lauder comptait environ 62.000 employés dans le monde en juin 2023, dont 71% à temps plein, 16% d'intérimaires et 13% à temps partiel. Dans un effort de réduction des coûts et de reconstitution des marges, Estée Lauder a dévoilé un plan pour les exercices 2025 et 2026. Le groupe s'attend désormais à générer un bénéfice d'exploitation supplémentaire de 1,1 à 1,4 milliard de dollars grâce au plan de redressement. La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'exercice 2024 compris entre 2,08 et 2,23 dollars, contre une prévision antérieure de 2,17 et 2,42 dollars. Le chiffre d'affaires net d'Estée Lauder a par ailleurs baissé de 7% au deuxième trimestre, pour atteindre 4,28 milliards de dollars (3,98 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur 4,19 milliards de dollars, selon les données LSEG. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore; version française Diana Mandiá)