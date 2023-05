Estée Lauder abaisse ses prévisions annuelles, le titre plonge

(Accent manquant dans le nom de la société) par Ananya Mariam Rajesh (Reuters) - L'action Estée Lauder s'effondrait mercredi après que la société a abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, alors que les investisseurs s'attendaient à de meilleurs résultats après l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 dans le monde et en Chine. A la Bourse de New York, le titre plongeait de 20,6% à 194,64 dollars à 13h42 GMT. Le groupe américain de produits de beauté a fait état d'une reprise plus lente que prévu dans la vente au détail de produit de voyages en Asie et sur le marché majeur qu'est la Chine. En revanche, ses rivaux européens LVMH et L'Oréal ont vu leurs ventes augmenter au premier trimestre, stimulées par un rebond de la demande sur le marché chinois. Ces prévisions étaient "la dernière chose" à laquelle Wall Street s'attendait, a commenté Lauren Lieberman, analyste chez Barclays, dans une note. Les déclarations sur les ventes au détail de produit de voyages en Asie soulèvent des doutes sur le degré de "contrôle ou de visibilité" que la société a sur ses ventes finales par le biais de ce canal, a-t-elle ajouté. Même si la Chine a assoupli les restrictions liées à la pandémie, la société a passé janvier 2023 sous la pression de faibles ventes au détail et du déstockage des détaillants en raison d'une augmentation des cas de COVID-19. Estée Lauder s'attend à ce que le chiffre d'affaires net de l'année 2023 baisse de 10 à 12%, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 5 à 7%. La société prévoit également une chute de son bénéfice ajusté par action de 50 à 51%, alors qu'elle s'attendait auparavant à une baisse de 27 à 29%. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)