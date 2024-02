EssilorLuxottica volatile après s'être dit "ouvert" à une participation de l'Etat italien

PARIS, 15 février (Reuters) - EssilorLuxottica hésite à la Bourse de Paris jeudi matin après que son PDG s'est dit ouvert à une prise de participation de l'Etat italien, et après des résultats jugés mitigés. A 09h00 GMT, le titre grignotait 0,15%, après avoir reculé de jusqu'à 4,84%, tandis que le CAC 40 progressait au même moment de 0,89%. Le groupe est prêt à accueillir l'État italien comme nouvel actionnaire s'il souhaitait se comporter comme l'État français, qui soutient EssilorLuxottica, a déclaré le PDG Francesco Milleri dans une interview au quotidien la Repubblica publiée jeudi. Les déclarations du dirigeant ont inquiété les marchés, qui digèrent par ailleurs les résultats du groupe. A lire aussi... Les analystes de JP Morgan évoquent des résultats "mitigés": si le chiffre d'affaire progresse de 7,1% sur un an, à 6,25 milliards d'euros, les marges ont pâti de l'inflation et des investissements. Le courtier indique que la marge d'Ebit a reculé à 14,6%, en baisse de 40 points de base sur un an, et abaisse son objectif de cours de 215 euros à 205 euros. "Les résultats du groupe devraient encourager une pause dans la hausse du cours d'EssilorLuxottica, qui a affiché une forte performance récemment", constataient les analystes de Bernstein dans une note publiée avant l'ouverture. Le groupe a néanmoins maintenu son objectif d'une marge de 19% à 20% d'ici 2026, rappelle Jefferies dans une note. EssilorLuxottica a rebondi de 19,4% depuis son point bas de début octobre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)