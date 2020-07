EssilorLuxottica tout juste bénéficiaire au premier semestre avec les confinements

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - EssilorLuxottica a vu son bénéfice quasiment réduit à néant au premier semestre en raison des confinements mis en place pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde et le géant franco-italien de l'optique et des lunettes juge la situation encore trop incertaine pour définir de nouveaux objectifs annuels.

Confronté aux fermetures de magasins sur l'ensemble de ses marchés en milieu de semestre, EssilorLuxottica a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation de 126 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année contre 1,5 milliard un an plus tôt. Le résultat net a été tout juste positif, de 7 millions, en chute de 99,9% à changes constants.

Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 29% à 6,23 milliards d'euros. Le groupe dit cependant avoir observé une reprise à partir du mois de mai avec la réouverture des magasins.

Le point bas de chiffre d'affaires a ainsi été atteint en avril, "suivi d’une reprise séquentielle soutenue en mai et juin dans toutes les grandes activités et toutes les zones géographiques".

"Nous sommes raisonnablement optimistes sur le reste de l’année et suivrons de près l’évolution du virus en nous tenant prêts à nous adapter si besoin", ont déclaré Francesco Milleri, directeur général et vice-président de Luxottica, et Paul du Saillant, directeur général d’Essilor, cité dans un communiqué.

Le groupe issu de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica, propriétaire entre autres de la marque Ray Ban, affirme en outre qu'il a effectué des progrès, malgré la crise sanitaire, dans l'intégration des deux entreprises.

Il réaffirme sa "confiance" dans sa capacité à générer des synergies comprises entre 420 millions et 600 millions d'euros d’impact net sur le résultat opérationnel ajusté au cours de la période 2019-2023.

Le titre EssilorLuxottica perdait 1,34% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, alors que l'indice CAC 40 progressait de 0,4% au même moment.

(Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)