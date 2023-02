EssilorLuxottica: Les ventes progressent de 9% au T4 grâce à une solide croissance en Europe

EssilorLuxottica: Les ventes progressent de 9% au T4 grâce à une solide croissance en Europe













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - EssilorLuxottica a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, citant une croissance solide dans un environnement difficile, mais ses performances en Chine ont diminué en raison des restrictions contre le Covid-19. Le fabricant des lunettes de soleil Oakley et Ray-Ban a affiché une chiffre d'affaires à 6,11 milliards d'euros au cours du quatrième trimestre, en progression de 9,4% sur un an à un taux de change courants. Le groupe franco-italien de lunettes a indiqué que la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) était sa région la plus performante au cours du trimestre, grâce à une solide croissance des ventes en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Scandinavie. Les ventes dans cette région ont augmenté de 6,2% à taux de change constants pour atteindre 2,09 milliards d'euros. Cependant, la région Asie-Pacifique n'a progressé que de 3,1% à 731 millions d'euros, la performance s'étant effondrée au cours du trimestre alors que la Chine était frappée par une forte vague de COVID-19, a indiqué le groupe dans un communiqué. EssilorLuxottica a proposé de porter son dividende à 3,23 euros par action, en hausse de 29% par rapport à l'an dernier. (Reportage Jagoda Darlak ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)