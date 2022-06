EssilorLuxottica lance un programme de rachat d'actions

(Reuters) - EssilorLuxottica a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 2,5 millions d'actions, soit environ 0,6% de son capital.

Ce rachat "traduit la confiance du groupe dans son potentiel de création de valeur et dans ses perspectives à long terme", a déclaré le lunetier franco-italien dans un communiqué.

Les actions, qui pourront être rachetées sur une période allant du 17 juin et pouvant s’étendre jusqu'au 31 août 2022 inclus, sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d’EssilorLuxottica et des sociétés affiliées, a précisé le groupe.

Le prix de l'action ne pourra pas dépasser 200 euros, selon une résolution approuvée par l’assemblée générale en mai, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions pour les 18 prochains mois pouvant aller jusqu'à 10% du capital social de l'entreprise et pour une valeur maximale de 1,59 milliard d'euros.

Le titre EssilorLuxottica coté à la Bourse de Paris prenait 2,9% à 09h40 GMT.

(Reportage Kate Entringer, édité par Matthieu Protard et Sophie Louet)