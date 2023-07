EssilorLuxottica : Croissance des ventes au T2 grâce à la reprise en Chine

25 juillet (Reuters) - Le fabricant de lunettes de luxe EssilorLuxottica a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la croissance des ventes au détail en Europe et au Moyen-Orient ainsi qu'à la poursuite de la reprise en Chine. Le groupe, qui possède les marques Oakley et Ray-Ban, a déclaré que son chiffre d'affaires total sur la période avril-juin s'élevait à 6,70 milliards d'euros, soit une augmentation sur un an de 4,9% à taux de change constant. "Ray-Ban et Oakley ont continué à progresser fermement, tandis que la marque régionale Bolon a fait un bond impressionnant de deux tiers grâce à la réouverture de son marché domestique, la Chine", a déclaré EssilorLuxottica dans un communiqué. L'Asie-Pacifique a été la région la plus performante au deuxième trimestre, a indiqué le groupe, signalant par ailleurs un ralentissement en Amérique du Nord. (Reportage Federica Mileo à Gdansk, version française Nathan Vifflin, édité par Jean Terzian)